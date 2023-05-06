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السبت 06 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استبعاد الشبهة الجنائية في العثور علي جثة مسن سوداني داخل فندق شهير بالطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور علي جثة مسن يحمل جنسية دولة السودان داخل فندق شهير بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة، أنه لا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدائى.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة أحد الأشخاص متوفي داخل فندق شهير بمنطقة المريوطية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة سبيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور علي جثة مسن يحمل جنسية دولة السودان لا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وبعمل التحريات تبين عدم دخول أو خروج أحد لغرفة المتوفي وأن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف الينابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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