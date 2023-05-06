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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد غد.. رئيس وزراء كوريا الجنوبية يبحث في النمسا تعزيز التعاون بمجالات الصناعة والطاقة

المستشار النمساوي
المستشار النمساوي كارل نيهمر
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يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى فيينا بعد غد الاثنين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والصناعة.
وقالت المستشارية النمساوية - في بيان اليوم السبت - "إن المستشار النمساوي سوف يجري مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء الكوري هان دوك سو، ثم يتم إلقاء بيانات صحفية من الجانبين".
ومن جانب أخر، ذكرت الغرفة الفيدرالية النمساوية أنها سوف تستقبل رئيس الوزراء الكوري يوم الثلاثاء برفقة وفد رجال الأعمال المرافق له.
وأوضح هيرالد ماهرير رئيس الغرفة، في تصريح اليوم، أنه سيتم إجراء مباحثات مكثفة بين رجال الأعمال النمساويين والكوريين حول تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة التجارة البينية وتبادل الخبرات في مجالات مشروعات الطاقة والتقنيات والتكنولوجيات المتطورة الخضراء.

كوريا الجنوبية النمسا