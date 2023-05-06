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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غدا.. الأمم المتحدة في فيينا تحتفل بـ"يوم أوروبا"

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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تستضيف الأمم المتحدة في فيينا بعد غد الاثنين، الاحتفال بتذكار نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة النازية "يوم أوروبا"، بحضور عدد كبير من قيادات منظمات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة والسفراء والمندوبين الأجانب المعتمدين في المنظمة.
وقالت الأمم المتحدة - في بيان اليوم السبت - "إن الاحتفال بيوم أوروبا هو مناسبة ثقافية وتاريخية مهمة لكل دول العالم"، موضحة أن الاحتفال يتضمن عروضا غنائية وفلكورية وعروض أزياء، ويشارك فى تنظيمه النادي الروسي بالأمم المتحدة وإدارة الأنشطة الثقافية في بلدية فيينا.
ومن جانب آخر.. ترأست وزيرة أوروبا كارولين إيدشتادلر يوم الثلاثاء المقبل الاحتفال بيوم أوروبا في أحد القصور التاريخية في فيينا، حيث سوف يتم تقديم جائزة الدولة الأوروبية لعام 2023.

فيينا الامم المتحده يوم أوروبا