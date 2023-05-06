غدا.. الأمم المتحدة في فيينا تحتفل بـ"يوم أوروبا"

السبت 06/مايو/2023 - 02:01 م

تستضيف الأمم المتحدة في فيينا بعد غد الاثنين، الاحتفال بتذكار نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة النازية "يوم أوروبا"، بحضور عدد كبير من قيادات منظمات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة والسفراء والمندوبين الأجانب المعتمدين في المنظمة.

وقالت الأمم المتحدة - في بيان اليوم السبت - "إن الاحتفال بيوم أوروبا هو مناسبة ثقافية وتاريخية مهمة لكل دول العالم"، موضحة أن الاحتفال يتضمن عروضا غنائية وفلكورية وعروض أزياء، ويشارك فى تنظيمه النادي الروسي بالأمم المتحدة وإدارة الأنشطة الثقافية في بلدية فيينا.

ومن جانب آخر.. ترأست وزيرة أوروبا كارولين إيدشتادلر يوم الثلاثاء المقبل الاحتفال بيوم أوروبا في أحد القصور التاريخية في فيينا، حيث سوف يتم تقديم جائزة الدولة الأوروبية لعام 2023.