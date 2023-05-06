محافظ بني سويف يتفقد مصابي حادث الطريق الشرقي السودانيين

زار محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، مستشفى بني سويف التخصصي ، للاطمئنان على مصابي الحادث الذى وقع صباح اليوم السبت، بالقرب من نزلة قرية سنور على الطريق الصحراوي الشرقى، إثر إنقلاب أوتوبيس يقل مجموعة من ضيوف مصر من الأشقاء السودانيين ، أثناء رحلتهم متجهين إلى القاهرة شمالاً ، مما أسفر عن إصابة 38 منهم 36 مواطناً سودانياً " بينهم أطفال " بجانب 2 مصريين دون وفيات.

وتجول المحافظ داخل أقسام وعنابر المستشفى، لمتابعة الوضع الصحي للمصابين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على مستجدات حالتهم الصحية ، اطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال وجودهم بالمستشفى، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التى تستلزم ذلك، حيث اطلع المحافظ من مسئولي المستشفى على الوضع الصحي الحالي للمصابين، والتي تراوحت ما بين كسور في الأطراف وإصابات في الرأس وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وغيرها.

وكلف المحافظ مسؤولى قطاع الصحة والمستشفى التخصصي، بتوفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة في هذا الشان ، موجها مسئولى المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي، مثمناً المجهودات التى قام بها الطاقم الطبى بالمستشفى ورجال مرفق الإسعاف في التعامل مع تداعيات الحادث ، واتخاذ ما يلزم نحو سرعة نقلهم للمستشفى وإجراء الإسعافات والفحوص الأولية لتحديد الإصابات والتعامل معها وتحويل الحالات التي تستلزم التدخل الجراحة.

من جهته أكد مسؤولو الصحة، أنه بمجرد الإبلاغ عن الحادث، تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى ، والاستعداد لاستقبال الحالات فور نقلها بسيارات الإسعاف ووصولهم بقسم الطوارئ ،حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إعداد تقرير طبى مفصل عن حالة كل واحد منهم، فيما تم تحويل بعض الحالات إلى العمليات للتدخل الجراحى.

وفي لفتة إنسانية، وجه المحافظ فريق عمل من المحافظة بشراء مجموعة من لعب الأطفال والهدايا ،لتوزيعها على الأطفال المصابين في الحادث ، وذلك بهدف إدخال السرور على نفوسهم والتخفيف من أثر الصدمة النفسية التي تعرضوا لها بسبب الحادث ، وتجاوز آثار وتداعيات الواقعة.

رافق المحافظ خلال الزيارة : اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، الدكتور تامر حامد مدير المستشفى ، الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء ، وهاني الجويلي رئيس المدينة.