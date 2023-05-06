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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لعدم إجادته السباحة.. غرق شاب في مياه النيل بالحوامدية

أرشيفيه
أرشيفيه
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة جثة شاب غرق في مياه النيل لعدم إجادته السباحه أمام مزلقان أبو ربع بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة.

تلقي المقدم عبدالباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص في مياه النيل أمام مزلقان أبو ربع بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة ونقلها إلي مستشفي شبرامنت تحت تصرف النيابة العامة، وبعمل التحريات تبين أنه عقب نزوح شاب للإستحما إلي مياه النيل هرباً من حرارة الجو جرفته المياه لعدم إجادته السباحة ولا شبهة جنائية في الواقعة.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

انتشال جثة غريق امن الجيزة النيابة العامة هربا من حرارة الجو جثة غريق جثة شاب قوات الإنقاذ النهري قسم شرطة الحوامدية لعدم اجادته السباحه مديرية أمن الجيز مديرية امن الجيزة مستشفى شبرامنت مياه النيل