تعرف على كنيسة وستمنستر المقام بها حفل تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

يشاهد ملايين الناس من بلدان العالم مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية والرسمية.

اقيمت المراسم في كنيسة وستمنستر اليوم السادس من مايو، حيث اصبح تشارلز، هو وزوجته الملكة القرينة كاميلا، الملك رقم أربعين الذي يتوَج منذ عام 1066.

وتشهد كنيسة وستمنستر الواقعه بانجلترا الان حفل مراسم تنصيب الامير تشارلز خلفا للملكه اليزابيث.

تلك الكنيسه تم بنائها من قبل هنري الثالث (Henri III) في عام 1245، وهي كنيسة ملكية عرفت بكونها محط أهم الأحداث والمناسبات الملكية، منها مراسم التتويج لكافة الملوك والملكات من العائلة البريطانية الملكية.

كما تُعتبر واحدة من أهم المباني القوطية في إنجلترا، وكانت المنزل الأول للرهبان البينديكتيين، وتحتوي اليوم على خزنة كاملة من اللوحات، والزجاج الملون، والمنسوجات، والكتب، والعديد من الأعمال الفنية الأخرى، بالإضافة إلى المجموعة الأكثر أهمية من المنحوتات الضخمة في المملكة المتحدة.