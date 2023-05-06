النمر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس أشمون

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية، وسعيد القلماوي مدير إدارة المتابعة بالإدارة بجوله تفقدية لعدد من مدارس أشمون في أول أيام إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لعدد من صفوف النقل الابتدائية والإعدادية، والثانوية.. حيث جاءت هذه الجولة للإطمئنان والتأكد من سير العملية الإمتحانية بشكل منتظم ودون أي مشاكل أو معوقات، وكذا الإطمئنان علي حالة الطلاب في أول أيام إمتحانات.

من جانبة أكد النمر أنة تم التنسيق مع إدارة أشمون التعليمية في كل ما يتعلق بجميع التجهيزات اللازمة للمدارس واللجان الخاصة بالطلبة، وتجهيزات غرفة عمليات الإدارة التعليمية بأشمون التي تتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة للتأكد من إنتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العملية الامتحانية.