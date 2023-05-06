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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي.. صور

انطلاق الامتحانات
انطلاق الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي
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تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، انطلاق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بنظام التابلت (الفترة الصباحية)، فترة واحدة في مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.

واطمأن وكيل الوزارة من طلاب اللجان الفرعية بالمدارس على دخولهم المنصة الإلكترونية وعلى توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة خلال الامتحان المقالي، والمقرر بنسبة خمسة عشر في المائة من درجة الامتحان، بينما مخصص نسبة خمسة وثمانين في المائة للاختبار الإلكتروني (أسئلة اختيار من متعدد).

وأوضح شحاته أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع مسئولي المدارس الثانوية؛ للوقوف على مسار الامتحان الإلكتروني، حيث تمكن كافة الطلاب من أدائه عبر المنصة التكنولوجية بنسبة مائة في المائة مع متابعة لحظية من مسئولي التطوير.

وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي

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مطروح تعليم مطروح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح امتحانات الصف الأول الثانوي التابلت