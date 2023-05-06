بالصور.. “البوابة نيوز” ترصد انضباط أول أيام امتحان أولى إعدادي

انتظمت اليوم السبت امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2022، لطلاب صفوف النقل.

ورصدت “البوابة نيوز”، أداء طلاب الصف الأول الإعدادي في أولى أيام الماراثون، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والإملاء.

وانتظمت طالبات مدرسة هدى شعراوي، بالدقي محافظة الجيزة، داخل اللجان مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، من دون شكاوى من الامتحان.

وقال الدكتور محمد رجب مدير مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات، إن اول أيام الامتحان شهدت انتظاما ولا توجد شكاوى، لافتًا إلى أن عدد طالبات الصف الأول الإعدادي اللاتي يؤدين الامتحانات 497 طالبة، وتضم كل لجنة عدد 22 طالبة، مع تطبيق كافة الإجراءات.

وأوضح مدير مدرسة هدى شعراوي، أن امتحان اللغة العربية والاملاء مدته ساعتين، ويتم توزيع الأوراق الساعة 8.30 صباحا.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

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