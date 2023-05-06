اعترفات المتهم بقتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار بمدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر لاعترافات عاطل قتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار .

وقال المتهم انه ترك بلدته في محافظة المنيا وأتى إلى القاهرة للعمل فيها إلا انه قد ضاق به الحال ومر بحالة مادية سيئة فخطرت في ذهنه خطف الطفل خاصة وانه يعلم ان والده ميسور الحال.

واضاف المتهم انه في يوم الواقعة استدرج الطفل الي سطح العقار بعد علمه بحب المجني عليه للحيوانات فاوهمه بان لديه كلبا ويحتاج لاحد ان يرعاه معللا ذلك بانه مسافر االي قريته البعيدة في اجازة تمتد لاسبوع او اكثر.

واشار المتهم ان الطفل فرح بذلك وهرول اليه وما ان صعد الي سطح العقار ومحاولته تقييده وحبسه تنفيذا لخطته بمساومة والده وطلب فدية ، صرخ الصغير فخشي الجاني الفضيحة واطبق كلتا يديه علي عنقه حتي لفظ الطفل انفاسه الاخيرة .

واوضح المتهم انه لم يعلم ماذا يفعل بالجثة فخطرت في ذهنه دفنه في كومة رمل علي السطح وبالفعل حفر المتهم داخلها ودفن الصغير ثم تركه وسافر الي محافظة المنيا ليهرب بفعلته ولكن الاجهزة الامنية نجحت في تحديده وضبطه.

وكانت النيابة اصطحبت المتهم لتمثيل جريمته وإجراء المعاينة التصورية.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث في مديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب نجله، يبلغ من العمر11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا، باستهدافه بمسكنه تبين عدم وجوده وهروبه لبلدته.

وتبين من التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه

بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة، عُثر على جثة المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.