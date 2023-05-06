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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس مسجل خطر وصديقه سرقا سيارة مواطن بعين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مسجل خطر وصديقه، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة سيارة مواطن بعين شمس.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، لقيامهما بسرقة سيارة خاصة بأحد الأشخاص حال ركنها بدائرة القسم وبحوزتهما مركبة "توك توك، بدون لوحات معدنية"- السيارة المُبلغ بسرقتها- كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة على النحو المُشار إليه بأسلوب "كسر هواية الباب الخلفي"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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