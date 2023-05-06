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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل قتل طفلا ودفنه أعلى سطح بمدينة نصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل قتل طفل ودفنه أعلى سطح ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل أستدراج طفل وقتله ودفنه بالرمال أعلى سطح عقار بمدينة نصر لمساومة والده على دفه فدية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب (نجله ،  11 سنة ) عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا) بإستهدافه بمسكنه تبين عدم تواجده وهروبه لبلدته، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه ، من خلال إستدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للإعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه - وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار .

بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة ، عُثر على جثة المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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