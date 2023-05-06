السلطات التونسية تحبط عددًا من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

تمكنت السلطات التونسية من إحباط عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان يوم الجمعة، إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 66 مجتازًا من بينهم 25 تونسيا والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وفي سياق متصل تمكنت دورية مشتركة بين مركز الحرس البحري بالكرنيش، فرقة الأبحاث العدلية بصفاقس ومركز الحرس الوطني بساقية الدائر من ضبط شخص لمساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بجندوبة من ضبط شخص لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.