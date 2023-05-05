الأوقاف تصدر تفسير معاني القرآن الكريم باللغة العبرية

الجمعة 05/مايو/2023 - 10:44 م

صدر عن المجلس الأعلي للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية ترجمة لتفسير معاني القرآن الكريم للغة العبرية لأول مرة فى مصر .

وقامت لجنة الترجمة والحوار الحضاري إحدي لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بترجمة تفسير المنتخب لمعاني القرآن الكريم والذى ألفه مجموعة من أساتذة التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية تحت إشراف وزير الإوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة إلي لغات عديدة منها الإنجليزية والفرنسية والأوردية والسواحلية والهوسا ومؤخرا ترجمته إلى اللغة العبرية.

وترجم الأستاذ الدكتور سعيد عطية أستاذ الديانة اليهودية وعميد كلية اللغات والترجمة الأسبق بجامعة الأزهر والأستاذ علي أبو هاشم عنان الرئيس السابق للخدمة العبرية بالتلفزيون المصري تفسير المنتخب لمعاني القرآن الكريم والذى يحوي 1100صفحة .

وأكد رئيس لجنة الترجمة والحوار الحضاري الأستاذ الدكتور سعيد عطية لـ"البوابة نيوز" أن العمل استغرق 6 أشهر ،وهو العمل الأول فى ترجمة معاني القراءن للعبرية و يهدف إلى تقديم تفسير بسيط ووسطي للقرآن الكريم للباحثين واليهود وتقديم صورة صحيحة للإسلام خاصة فيما يتعلق ببني إسرائيل واليهود في القرآن الكريم .

من ناحية أخري أهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر خبر ترجمة معاني القرآن للعبرية والتعليق عليه عبر نشراتها الأخبارية