حان وقت العمل.. «الشيوخ» الأمريكي ينتفض لحماية الأطفال من الإنترنت

«لقد حان وقت العمل».. هذا ما أكده أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لحماية الأطفال على الإنترنت بشكل أفضل؛ إذ قدم عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ تشريعًا من الحزبين مع ثلاثة أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ، جميعهم آباء لأطفال صغار ومراهقين.

وقالت السناتور كاتي بريت وهي جمهورية، إنها عندما كانت ترشح نفسها لعضوية مجلس الشيوخ العام الماضي، جاءها "أحد الوالدين" راغبين في مناقشة الطريقة التي تؤذي بها وسائل التواصل الاجتماعي أطفالهم.



إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي

وعن إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي، فرأى السناتور كناتيكت كريس مورفي وهو ديمقراطي، والذي يتعامل أيضًا مع الأمر بشكل مباشر كأب لطفل يبلغ من العمر ١١ عامًا، أن هناك إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الاتصال أثناء جائحة فيروس كورونا ومقاطع الفيديو السخيفة التي تجلب لهم السعادة.

وأضاف أنه رأى أيضًا الجوانب السلبية، بما في ذلك الأطفال الذين يعرفهم والذين يقول إنهم غامروا بالدخول إلى زوايا مظلمة من عالم الإنترنت.

ويقول مورفي: "أشعر وكأننا وصلنا إلى هذه النقطة التي لا يعتبر فيها عدم القيام بأي شيء خيارًا"، "وبشكل متزايد، عندما يعود أعضاء الكونجرس إلى ديارهم، فهذه إحدى القضايا الأولى أو الثانية التي يسمعون عنها من ناخبيهم".

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن التشريع الذي قدمه بريت ومورفي، جنبًا إلى جنب مع السيناتور برايان شاتز، ودي هاواي، وتوم كوتون، آر-آرك، يهدف إلى منع جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسيتطلب إذنًا من ولي الأمر للمستخدمين أقل من ١٨ عامًا لإنشاء حساب.

كما أن واحد من عدة مقترحات في الكونجرس تسعى إلى جعل الإنترنت أكثر أمانًا للأطفال والمراهقين، وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة في مقابلة مشتركة مع وكالة «أسوشيتد برس» إنهم يعتقدون أنهم يمثلون ملايين الآباء الأمريكيين الذين يشعرون بقلق بالغ من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الشركات غير مقيدة إلى حد كبير فيما يمكنها تقديمه لأطفالها.

ويقول السناتور شاتز، الذي جمع في البداية المجموعة المكونة من أربعة أعضاء معًا: "إن فكرة أن الخوارزمية لديها نوع من التعديل الأول الصحيح للوصول إلى دماغ طفلك هي فكرة غير معقولة". "والفكرة القائلة بأن طفلًا يبلغ من العمر ١٣ عامًا لديه حق التعديل الأول في الحصول على خوارزمية تدفع المحتوى إلى أسفل الحلق هي أيضًا فكرة غير معقولة".



منع استخدام الخوارزميات للتوصية بالمحتوى

وإلى جانب القيود العمرية، سيمنع التشريع شركات التواصل الاجتماعي من استخدام الخوارزميات للتوصية بالمحتوى للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا، كما سيتطلب من الشركات محاولة التحقق من أعمار المستخدمين، بناءً على أحدث التقنيات.



تنظيم شركات وسائل التواصل

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه الحزبان في وقت تتزايد فيه شهية الكونجرس لتنظيم شركات وسائل التواصل الاجتماعي- وبما أن تلك الشركات استعصت لسنوات على تنظيم أكثر صرامة في واشنطن. سنت بعض الولايات مثل يوتا وأركنساس قوانينها الخاصة، مما خلق تحديًا أكبر على المستوى الفيدرالي.

هذه المرة، قال أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة إنهم يعتقدون أن هناك زخمًا غير عادي من الحزبين حول هذه القضية حيث يتصارع الآباء مع أزمة الصحة العقلية المتزايدة بعد الوباء بين الشباب.

وأظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على سبيل المثال، أن ٦٠٪ من الفتيات المراهقات أبلغن عن مشاعر الحزن أو اليأس المستمر، و٣٠٪ قلن إنهن يفكرن بجدية في محاولة الانتحار.

وقال كوتون: "هذه قضية توحد الآباء في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عن آرائهم السياسية بشأن الأمور الأخرى".

ومع ذلك، فإن أي تشريع يقترح تنظيم التكنولوجيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي يواجه تحديات كبيرة، وليس فقط بسبب جيوب الشركات العميقة. في حين أن الاتحاد الأوروبي قد سن الكثير من إجراءات حماية الخصوصية والأمان الأكثر صرامة عبر الإنترنت، إلا أن الكونجرس لم يتمكن حتى الآن من الاتفاق على طريقة لتنظيم الصناعة العملاقة. فشل التشريع السابق وسط خلافات حول الإفراط في التنظيم والحريات المدنية.

وعلى الرغم من الاهتمام الواسع النطاق من الحزبين باتخاذ إجراءات، يبقى أن نرى ما إذا كان أي تشريع يمكن أن ينتقل بنجاح من خلال مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. لدى الطرفين أولويات مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان حول ما يجب القيام به بشأن شركات التكنولوجيا.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من ولاية نيويورك يوم الثلاثاء "أعتقد أننا بحاجة إلى نوع من حماية الطفل" عبر الإنترنت، لكنه لم يحدد التشريعات.

وتمت الموافقة على مشروع قانون منفصل بشأن سلامة الأطفال من قبل السيناتور ريتشارد بلومنتال، الديمقراطي من كونيكت، ومارشا بلاكبيرن، من ولاية تينيسي، من قبل لجنة التجارة في مجلس الشيوخ العام الماضي.

ويتطلب الأمر نهجًا مختلفًا، حيث يتطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بـ"واجب الرعاية" لجعل منصاتها أكثر أمانًا وشفافية حسب التصميم. هذا القانون، الذي أعاد تقديمه الاثنان هذا الأسبوع، سيجبر الشركات على منح القاصرين خيار تعطيل ميزات وخوارزميات المنتج المسببة للإدمان وتمكين إعدادات أمان الطفل افتراضيًا.

كما قدم مشروع قانون آخر يوم الأربعاء من قبل السيناتور إد ماركي، والسناتور بيل كاسيدي، بجمهورية لوس أنجلوس، من شأنه توسيع حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، ومنع الشركات من جمع البيانات الشخصية من المراهقين الأصغر سنًا وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال والمراهقين.

ويعمل الجمهوريون والديمقراطيون في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب أيضًا على مشروع قانون خصوصية أكثر اتساعًا على الإنترنت من شأنه أن يمنح البالغين وكذلك الأطفال مزيدًا من التحكم في بياناتهم.

وتهدف مشاريع القوانين الأخرى إلى حظر TikTok أو منح الحكومة مزيدًا من الحرية لمراجعة المنصات المملوكة لأجانب والتي تعتبر تهديدًا أمنيًا محتملًا.



انتقادات فواتير سلامة الأطفال

انتقدت مجموعات الصناعة فواتير سلامة الأطفال، محذرة من التجاوزات، يقولون إن القواعد يمكن أن تأتي بنتائج عكسية وتمنع بعض المراهقين من العثور على موارد مفيدة حول قضايا الانتحار أو LBGTQ +، على وجه الخصوص.

وقال كارل زابو من NetChoice، وهي مجموعة مناصرة تضم Meta وTikTok وGoogle وAmazon: "من الصعب أن تكون أبًا في القرن الحادي والعشرين، لكن إدخال الحكومة بين الآباء والمراهقين هو نهج خاطئ".

وقالت مجموعة أخرى متوافقة مع الصناعة، وهي تشامبر أوف بروجرس، إن الحظر المفروض على المحتوى المستهدف خوارزميًا سيجعل من الصعب على المراهقين العثور على مواد مناسبة لأعمارهم.