الحماية المدنية بكفر الشيخ تنتشل جثة شاب غارق

انتشلت الضفادع البشرية التابعة للحماية المدنية بكفر الشيخ جثة صبي في السادسة عشر من عمره، من مياه ترعة القاصد الماره أمام قرية دفريه مركز كفر الشيخ، بعد غرقه ،حيث انزلقت قدماه، أثناء وقوفه بجوار شاطئ الترعة، ونظرًا لأرتفاع المياه وعدم اجادته السباحة تعرض للغرق وجرفه التيار قليلاً ،ليتم العثور عليه بعد عدة أمتار وقرابةالساعة من غرقه.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بوجود غريق في ترعة القاصد الماره أمام قرية دفريه مركز كفر الشيخ، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمود الكموني مساعد مدير أمن كفر الشيخ، و قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، بقيادة المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وقوة من الحماية المدنية بقيادة مدير إدارة الحماية المدنية، والاسعاف والمرور .

وتمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، بعد وصولها بربع ساعة وعدة دقائق ،من انتشال الجثة الغارقة قبالة الشاطئ لشاب صغير يدعي ،محمود ،قطب فتيان ،16 سنة، وتم نقله لمستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.، والتي أمرت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي على جثة الشاب، ومعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها.

وكان عدد من شباب المنطقة حاولوا ، البحث عن جثة الشاب الغارق، قبل وصول الحماية المدنية، ولكن لم تفلح الجهود.