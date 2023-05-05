أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 5 مايو 2023

سجلت أسعار الصرف الأجنبي و العربي استقرارا أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 5 مايو 2023.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، و اليورو نحو 34.01 جنيه للشراء و 34.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.55 جنيه للشراء و 38.71 جنيه للبيع و الدولار الكندي أمام الجنيه 22.62 جنيه للشراء و 22.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.56 جنيه للشراء و 4.58 جنيه للبيع و الكرون النرويجي نحو 2.85 جنيه للشراء و 2.87 جنيه للبيع، والكرون السويدي نحو 2.99 جنيه للشراء و 3.01 جنيه للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.67 جنيه للشراء و 34.82 جنيه للبيع و الـ 100 ين ياباني نحو 22.74 جنيه للشراء 22.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو4.46 جنيه للشراء و 4.47 جنيه للبيع، والدولار الاسترالي 20.54 جنيه للشراء و 20.62 جنيه للبيع.

وعلي مستوي العملات العربية بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع، والدينار الكويتي نحو 100.64 جنيه للشراء و 101.08 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع و الدينار البحريني نحو 81.77 جنيه للشراء و 82.10 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الريال العماني نحو 80.08 جنيه للشراء و 80.417 جنيه للبيع، والريال القطري نحو 8.4 جنيه للشراء و 8.5 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.67 جنيه للبيع.

