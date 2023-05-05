النيابة تأمر بحبس عصابة سرقة الشقق السكنية بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عصابة متخصصة في سرقة المساكن بنطاق قسم شرطة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عدد (2شاشة تلفاز –2 إسطوانة غاز) من داخل الشقة محل سكنه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ، وتبين أنهم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب التسلق.. كما إعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن ، وقيامهم بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأقروا ببيع جميع متحصلات السرقة لدى عميليهما (شخصين ) تم ضبطهما ، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.