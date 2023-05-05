أهم الأعراض التحذيرية لسرطان القولون وطرق الوقاية والعلاج

تم الكشف عن أعراض تحذيرية لسرطان القولون لدى البالغين الأصغر سنا حيث تضاعفت معدلات الإصابة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما.

ونظر المسعفون في الأعراض المسجلة لدى 5075 شخصا مصابين بسرطان القولون المبكر والذين تم تشخيصهم قبل بلوغهم.

ووجد العلماء إن الأعراض كانت مستمرة بشكل طبيعي وتشمل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو شحوب تحت الجفن السفلي أو بشرة شاحبة أو صفراء بشكل غير عادى.

قال الدكتور يين كاو الجراح في جامعة واشنطن، إنه من المهم عدم التفكير في سرطان القولون على أنه مجرد مرض يصيب كبار السن ونريد أن يكون البالغون الأصغر سنا على دراية بهذه العلامات والأعراض التي يحتمل أن تكون شديدة الخطورة ويتصرفون وفقا لها.

وأضاف الدكتور كاو: يمكننا تشخيص المرض في وقت مبكر والذي بدوره يمكن أن يقلل من الحاجة إلى علاج أكثر قوة وتحسين نوعية حياة المرضى ومعدلات البقاء على قيد الحياة.