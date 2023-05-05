جهود لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتول بالخانكة

أمرت جهات التحقيق، بمحافظة القليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا وسط الزراعات بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أسامة أمين، 18 عامًا، وعثر عليه مقتولا وبحوزته متعلقاته وتوك توك خاص به، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لسرعة ضبط المتهمين.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصاب بجرح طعني بالرأس.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالرأس، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد. سمير، 18 سنة، طالب بالصف الثانى الثانوى الزراعي، مقيم المرج الجديدة.

وجرى نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.