الفلبين تؤكد للصين أن القواعد الأمريكية على أراضيها لن تستخدم لمهاجمتها

أعلن الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، أنه أكد للصين أن القواعد التي قدمتها بلاده للجيش الأمريكي لن تستخدم لمهاجمة أي بلد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال ماركوس في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن: "قدمت الفلبين للولايات المتحدة 4 قواعد جديدة. وأكدت لوزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، أنها لن تصبح مواقع عسكرية لمهاجمة أي أحد".

وأضاف: "لم تعلن الولايات المتحدة أبدا عن احتمال استخدام هذه المواقع لشن هجوم. ليس هذا الغرض منها، ولن يتم استخدامها بهذا الشكل".

وأكد أن الولايات المتحدة لم تطلب من الفلبين تقديم قوات في حالة نشوب صراع مع الصين حول تايوان.

وكانت الولايات المتحدة والفلبين قد توصلتا في فبراير الماضي إلى اتفاق بشأن إنشاء الجيش الأمريكي 4 قواعد جديدة على الأراضي الفلبينية في إطار تحالف أمني متعدد السنوات.