تذبذب أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات الخميس

الخميس 04/مايو/2023 - 11:53 م

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وتلميحاته بإبطاء رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن قسم أبحاث السوق بشركة " ذهب مصر".

قال فادي كامل، المدير التنفيذي لذهب مصر لتجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات، وسط حالة من التذبذب والتقلبات السعرية في نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2.630 ألف جنيه، ولامس مستوى 2.665 ألف جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2.630. ألف جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2.020 ألف دولار، ولامست مستوى 2.080 ألف دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2.050 ألف دولار.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 3.012 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2.259 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.757 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 93.656 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.080 ألف جنيه.

لفت، إلى أن أسواق الذهب تشهد حالة من الترقب، وسط خفض محتمل للجنيه، ما يعزز من إقبال المواطنين على الذهب للتحوط للحفاظ على قيمة أموالهم.