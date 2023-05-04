3 عروض مسرحية في يوم واحد على مسرح السلام

في سابقة هى الأولى من نوعها للمسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح، شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقديم 3 عروض مسرحية تعرض في نفس اليوم، من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور، وذلك أمس الأربعاء، على مسرح السلام بالقصر العيني، وذلك وفق بيان صادر عن البيت الفني للمسرح اليوم الخميس.

وقال المخرج خالد جلال، إن هذه السابقة تأتي في ظل توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتكثيف العروض المسرحية التي من شأنها الارتفاع بذائقة الجمهور، وإعلاء قيم الفن الجاد والمتميز، وإعادة الجمهور إلى قاعات المسرح، وهو ما يعد دلالة على ما تشهده مسارح الدولة من زخم فني يشهد إقبالا جماهيريا.

وعرضت مسرحية "خطة كيوبيد" على المسرح الكبير فى السابعة مساء، من إخراج الفنان أحمد فؤاد، تأليف عبد الله الشاعر، البطولة للفنانين: "عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن"، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقي تامر عبد المجيد، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد.

وفي الثامنة والنصف تعرض على قاعة يوسف إدريس، مسرحية "سيب نفسك" وهي مونودراما غنائية استعراض ية، ومن بطولة الفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، إضاءة إبراهيم الفرن، أزياء نهاد السيد، موسيقي وألحان حاتم عزت، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفليكاوي، إنتاج ماسكين أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن، تصميم الدعاية محمد فاضل، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.

كما يقدم العرض المسرحي "عجيب وعجيبة" في التاسعة والنصف مساء على المسرح الكبير، ومن بطولة "سيد الرومي، دعاء رمضان، إيهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة، محمد الصغير"، ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز إسلام أحمد، خيال ظل نور سمير، تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير.

من جانبه أشار الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، إلى أن العروض الثلاثة التي يتم تقديمها في آن واحد بمسرح السلام، تأتي في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، لاستعادة وهج مسارح الدولة، وأن تظل كافة قاعاتها مضيئة بالإبداع المتميز طوال الوقت.