واقعة سرقة أحذية تثير سخرية رواد التواصل الاجتماعي في البيرو

أثارت واقعة السرقة الطريفة التي وقعت في متجر لبيع الأحذية الرياضية في مدينة هوانكايو في وسط البيرو الكثير من الضحك.

وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC حيث اقتحم ثلاثة لصوص المتجر وسرقوا أكثر من 200 حذاء من أحد المتاجر، ولكنهم لم يكتشفوا أن جميع الأحذية مخصصة للقدم اليمنى فقط، وهو ما جعل بيعها يصعب عليهم والحصول على مبلغ المال الذي يفوق 13 ألف دولار.

وقد تم تحديد هوية الجناة من خلال الكاميرات الأمنية، وتعهدت الشرطة بالقبض عليهم. وقال رئيس الشرطة المحلية إدوان دياز للهيئة: "لقد جمعنا الأدلة في مكان الحادث، وسنتمكن من تحديد مكان هؤلاء الأفراد بفضل اللقطات وبصمات الأصابع".