وزارة الشباب واليونيسيف ينفذان برنامج "مشواري"بمحافظة الشرقية

نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، برنامج "مشواري" بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تم الإنتهاء من تدريب برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية وإدارة المشروعات الصغيرة لشباب كيان سند شباب الدلتا بالشرقية.

من جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أنه في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة الإهتمام بالكيانات الشبابية وتقديم الخدمات والبرامج التي تؤهلهم لصقل مهاراتهم.



تناول البرنامج مجموعة من الجلسات التدريبية منها:

التعريف بالبرنامج والمهارات الحياتية

التفكير الايجابي

التفكير الإبداعي والابتكاري

مهارة التواصل

مهارة إتخاذ القرار

مهارة العمل الجماعي

التقبل واحترام الآخرين

التفكير الايجابي

تعلم كيفية التعلم

كيف تكون قائد

الأساليب التحفيزية

تنمية المهارات والقدرات الإبداعية

قام بالتدريب منسق التدريب بالشرقية. ايمن حمدي