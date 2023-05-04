"سكن لكل المصريين 4".. بشرى خير لكل من سدد"جدية الحجز"بالغردقة

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي مدينة الغردقة بعد فتح باب اختيار الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين 4، والذي خصص لمتوسطي الدخل، حيث قام ما يقرب من 3500 مواطن بدفع مبلغ 50 الف جنيه كجدية حجز في المشروع بالإضافة الي 500 جنيه لدراسة الشروط المعلنة عبر صفحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ليفاجئ المتقدمين بعدم وجود وحدات كافية، حيث بلغ عدد الوحدات بمدينة الغردقة حوالي 380 وحده فقط، منهم 200 وحده في منطقة ابو عشرة و 180 اخري في منطقة البداري.

تجمع العشرات من المتضررين امام مديرية الاسكان لوضع حل لهذه المشكلة ومعرفة مصير مبلغ الجدية الذي تم إيداعه لصالح المشروع بهدف الحصول علي وحده سكنية مرتفعة التكاليف، وذلك لبنك الاسكان والتعمير فرع الغردقة.

واكدا إلمتضررون، ان البنك أكد علي، عدم أحقية المتقدمين استرداد مبلغ الجدية في الوقت الحالي، موضحين، أنه في حال استرداد المبلغ يخصم منه رسوم إدارية قد تصل الي 1% تقريبا بالإضافة الي عدم استرداد ال 500 جنية ثمن كراسة الشروط.

واشاروا الى ان رد مديرية الاسكان ان جميع الوحدات المطروحة في الإعلان تم التقدم عليها عبر الموقع المخصص لذلك الغرض .

وأكد مصدر مسئول ان عدد الوحدات المطروحة اقل من عدد المتقدمين ، وجاري العمل علي حل المشكلة بالتعاون مع وزارة الإسكان والصندوق والمحافظة، فيما كشف مصدر، إنه جاري التواصل مع الجهات المعنية، يخصوص هذا الأمر.

وتوقع المصدر الموافقة المبدئية علي فتح اختيار الوحدات مرة اخري لمن قاموا بتسديد مبلغ مقدم الجدية ال 50 الف جنية، علي ان يقوم الصندوق بالبدء في إنشاء وحدات سكنية بذات المناطق المطروحة في الاعلان" البداري وابو عشرة" للتخصيص لمن انطبق عليهم الشروط، علي ان تنتهي الموافقات خلال اسابيع، وذلك في مدينة الغردقة ومدينة اخري، رفض المصدر الافصاح عنها.

يذكر أن صندوق الاسكان الاجتماعي كان قد اعلن عن فتح باب التقدم علي وحدات سكنية مرتفعة التكاليف لمتوسطي الدخل في عدد من المحافظات، حيث بدأ قبول الطلبات في شهر أبريل الماضي وتم تحصيل مبلغ 50 الف جنية من كل متقدم كجدية حجز، وتم فتح باب اختيار الوحدات، الثلاثاء الماضي، ، وبلغ عدد الشقق المطروحة في الاعلان في مدينة الغردقة قرابة ال 380 شقة فقط بينما بلغ عدد المتقدمين قرابة ال 3500 مواطن.