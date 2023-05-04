مجلس المصري يجدد رفضه استقالة كامل أبو علي.. ويغرم إبراهيم حسن 200 ألف جنيه

الخميس 04/مايو/2023 - 08:30 م

عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعه الدوري عصر اليوم بحضور جميع أعضاء المجلس، وعقب نهاية الاجتماع، قرر المجلس ما يلي:

* جدد مجلس إدارة النادي رفضه التام للاستقالة المقدمة من الأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي، مع التمسك التام بوجود سيادته على رأس المجلس، نظرًا لما يمثله سيادته من قيمة عظيمة يشرف الجميع بتواجده كرمز للقلعة الخضراء من ناحية، وللحفاظ على مكتسبات النادي المصري والنهوض به من ناحية أخرى.

* وافق المجلس على مضاعفة مكافآت الفوز للاعبين بمباريات الفريق المقبلة بكأس الرابطة، حرصًا من المجلس على تحفيز اللاعبين لتحقيق البطولة التي تنتظرها جماهير بورسعيد العظيمة.

* قرر المجلس تكليف لجنة الكرة بدراسة عقود لاعبي الفريق الأول، وذلك للبدء في إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.

* استعرض المجلس التصريحات الإعلامية الصادرة عن مدير الكرة بالنادي، الكابتن ابراهيم حسن عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة بكأس الرابطة، وما شابها من تجاوزات ومعلومات مغلوطة أثارت البلبلة في الشارع البورسعيدي من ناحية، وأثرت بالسلب على الفريق من ناحية أخرى، وبناء عليه، قرر المجلس ما يلي:

أ- توقيع غرامة مالية قدرها 200000 جنيه (مائتي ألف جنيه) على الكابتن إبراهيم حسن.

ب - منع الكابتن إبراهيم حسن من الظهور الإعلامي، على أن تقتصر التصريحات المتعلقة بالفريق الأول على المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن -دون غيره- وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التي تنظمها رابطة الأندية عقب نهاية المباريات.

* وافق المجلس على صرف 433250 جنيه لمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد نظير تجهيز المتجر الخاص بالنادي (ALMASRY STORE)، وذلك حتى يتيسر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

* قرر المجلس تكليفة لجنة الإشراف على قطاع الناشئين بتقديم تقرير وافٍ عن مسيرة القطاع خلال الموسم المنقضي، مع وضع تصور كامل عن أسلوب العمل بالقطاع خلال الموسم المقبل، كما تم تكليف لجنة الإشراف أيضًا بوضع تصور كامل عن إجراء اختبارات قطاع الناشئين المقبلة -داخل وخارج بورسعيد- وذلك لضم العناصر المتميزة القادرة على نيل شرف تمثيل القلعة الخضراء.

* استعرض المجلس الصيغة التنفيذية للحُكم في الدعوى المرفوعة من السيد/ شريف محمد عبد الله، المحامي الخاص بمجلس إدارة النادي المصري السابق والذي يطلب فيه الحصول على 868 ألف جنيه نظير أعماله مع المجلس السابق، وقرر المجلس تكليف الإدارة القانونية بالنادي باتخاذ اللازم في هذا الشأن.

* أحيط المجلس علمًا بالحجز على أموال النادي لدى البنك الاهلي القطري فرع بورسعيد، وفاءً للدعوى المرفوعة من اللاعب رامي أمين وذلك للحصول على مستحقاته لدى النادي منذ سنوات.