قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم الخميس، تغريم ابراهيم حسن، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم 200 ألف جنيه لانتقاده المجلس في الإعلام.

النادي المصري يُغرم ابراهيم حسن 200 ألف جنيه لانتقاده المجلس في الإعلام

وأشار المجلس في بيان له، إلى أنه استعرض التصريحات الإعلامية الصادرة عن مدير الكرة بالنادي الكابتن ابراهيم حسن عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة بكأس الرابطة، وما شابها من تجاوزات ومعلومات مغلوطة أثارت البلبلة في الشارع البورسعيدي من ناحية، وأثرت بالسلب على الفريق من ناحية أخرى، لذلك قرر توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه عليه.

كما قرر منع الكابتن ابراهيم حسن من الظهور الإعلامي، على أن تقتصر التصريحات المتعلقة بالفريق الأول على المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن - دون غيره - وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التي تنظمها رابطة الأندية عقب نهاية المباريات.