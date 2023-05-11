الليلة.. حفل فرقة المولوية بساقية الصاوى

الخميس 11/مايو/2023 - 05:08 م

تقدم فرقة المولوية المصرية للفن التراثي، بقيادة الفنان عامر التوني، حفلا جديدا على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وسط توقعات بحضور كبير من محبي ومتذوقي الإنشاد والتواشيح الدينية.

وذكرت الفرقة، اليوم الخميس، أن اللقاء المتجدد سيكون لمدة ساعتين بقيادة منشد الفريق الفنان عامر التوني لتقديم أناشيد جديدة، إضافة إلى أخرى مطلوبة لدى الجماهير؛ ومنها "يا نفس عن هذا الحب لا تتوقفي" و"يا روح عن كل الوجود به اكتفي"، و"إني فتنت بحسنه في الموقـف".

تأسس فريق المولوية المصرية للإنشاد الديني في عام 1994 على يد منشدها عامر التوني، الذي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر طوال تاريخها تتمتع بخصوصية وتراث خاص ومتنوع بين الأمم، وهو ما يؤكد هويتها الثقافية المتفردة والمتميزة دائما.



