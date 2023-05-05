السوبر المصري| للمرة السادسة في الإمارات وملعب محمد بن زايد «عقدة» الأهلي

تحتضن دولة الإمارات العربية الشقيقة مباراة كأس السوبر المصري للمرة السادسة في تاريخ البطولة حيث ستكون الجماهير المصرية والعربية على موعد جديد مع المتعة والإثارة، مساء اليوم الجمعة، فى مباراة كلاسيكية بين الأهلى وبيراميدز على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي على كأس السوبر المصرى.

وتعتبر هذه النسخة هي السادسة من كأس السوبر المصري التي تقام فى دولة الإمارات العربية الشقيقة التى احتضنت 5 نسخ بداية من عام 2015 على استاد هزاع بن زايد والتى توج بها الأهلي على حساب الزمالك.

وفى عام 2017 أقيمت مباراة السوبر فى الإمارات على استاد محمد بن زايد وحقق فيها الزمالك اللقب بركلات الترجيح على حساب الأهلى، وفى 2018 كانت النسخة الثالثة وأقيمت على استاد هزاع بن زايد بين الأهلى والمصرى البورسعيدى بعد غياب عام واحد وأقيمت المباراة فى استاد محمد بن زايد وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، وفى النسخة الماضية حقق الأهلى اللقب بالفوز على الزمالك بهدفين فى ملعب هزاع بن زايد يوم 28 أكتوبر الماضى.

وخلال النسخ الـ5 السابقة من السوبر المصرى التى أقيمت على الأرض الإماراتية شارك 3 أندية أطراف فى البطولة هى الأهلى والزمالك والمصرى وينضم لهم نادى بيراميدز الذى يشارك للمرة الأولى فى السوبر بعد اعتذار نادى الزمالك.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبى النسخة الثالثة من مباراة السوبر المصرى بعد نسختى 2019 و2016، بينما استضاف ملعب هزاع بن زايد المباراة 3 مرات أيضا