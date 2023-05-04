وزير الإعلام اليمني يدين قصف جماعة الحوثي أعمال طريق "الكدحة- تعز"

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، على استهداف معدات شق طريق "الكدحة- تعز"، بقصف نفذته طائرات مسيرة "إيرانية الصنع".

وأوضح الإرياني- في تصريح، اليوم /الخميس/، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن استهداف ميليشيات الحوثي المعدات يهدف إلى وقف العمل في المشروع الذي يهدف لتخفيف حدة الحصار الغاشم الذي تفرضه على محافظة تعز منذ ثمانية أعوام، مشيرا إلى أن هذا العمل الإرهابي الجبان يؤكد مضي مليشيا الحوثي في نهج التصعيد السياسي والعسكري رغم دعوات وجهود التهدئة ووقف الحرب، وإصرارها على تشديد الحصار على محافظة تعز ومضاعفة المعاناة الإنسانية لملايين المدنيين في المحافظة، بينهم النساء والأطفال والشيوخ، والقضاء على أي فرص لتطبيع الأوضاع واستعادة الحياة في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إعلان موقف واضح وصريح من هذا الهجوم الإرهابي، باعتباره جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة المسئولين عنه وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.