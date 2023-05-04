18 لاعبا في قائمة يد الأهلي للسوبر وكأس الكؤوس الأفريقية

أعلن الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، قائمة الأحمر المقرر مشاركتها ببطولتي كأس السوبر الإفريقي وأفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.



وضمت القائمة 18 لاعبا هم: عبد الرحمن طه، أحمد وليد، مصطفى المهدي، علي زين، عبد الرحمن فيصل، شهاب عبد الله، مصطفى خليل، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، إسلام حسن، أحمد خيري، مهاب سعيد، محسن رمضان، أحمد هشام "سيسا" وعبد العزيز إيهاب "زيزو"، عمر خالد "كاستيلو" وعمر سامي.

وضمن المارد الأحمر الصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس السوبر الأفريقي لليد بعد انسحاب الترجي التونسي وينتظر الفائز من المواجهة التي تجمع بين الزمالك ونظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي.



ويتطلع الأهلي خلال مشاركته الثامنة في البطولة لحصد اللقب الثالث في المسابقة والثاني على التوالي وضمان المشاركة من بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها الصيف المقبل بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الانفراد بالمركز الثالث كأكثر الأندية حصولا على اللقب خلف فريق مولودية الجزائر صاحب ال9 ألقاب والزمالك صاحب ال7 ألقاب.



وسيلعب الشياطين الحمر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية رفقة أندية "رجاء أكادير المغربي - فاب الكاميروني - كيركوس الإثيوبي" بعد انسحاب سبورتنج السكندري.



ويستضيف أبناء القلعة الحمراء البطولتين خلال الفترة من 6 وحتى 18 مايو الجاري.