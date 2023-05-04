بالصور.. انطلاق أولمبياد اللغة الروسية بالقاهرة

انطلقت فعاليات أولمبياد اللغة الروسية في دورتها السنوية الجديدة بالبيت الروسي بالقاهرة برعاية السفارة الروسية بين الطلاب المصريين الدارسين للغة الروسية وعددهم 100 طالب يمثلون عدة مؤسسات وهي جامعة عين شمس , جامعة القاهرة , جامعة جنوب الوادي , جامعة الاقصر , جامعة السويس , جامعة أسوان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكذلك طلاب دورات اللغة الروسية في البيت الروسي بالقاهرة .

تتكون الاولمبياد من 3 مسابقات في الترجمة التحريرية وفي القواعد النحوية واللغوية وتقديم عروض في موضوع واحد من الموضوعات التالية دور روسيا في إفريقيا ، و ذكرى مرور 80 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا ، وذكرى عيد النصر في روسيا والاعياد المصرية

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أساتذة اللغة الروسية برئاسة دينيس برونيكوف مدير دورات اللغة الروسية بالبيت الروسي بالقاهرة , الذي أكّد أن مستوى اللغة الروسية لدى الطلاب جيد جدا مما ساعد على شدة المنافسة .

واكّد برونيكوف أن نتائج الاولمبياد والمسابقات الثلاثة سوف تعلن في حفل الختام في الثالثة عصر يوم 7 مايو القادم بمسرح المركز الثقافي الروسي بالقاهرة .

ومن جانبه أشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر إلى أن عدد المؤسسات التعليمية التي تشارك هذا العام جاءت بزيادة عن العام الماضي وهو ما يعكس الاهتمام باللغة الروسية و إنتشارها في مصر .

واكّد جاتين أن المشاركة في الاولمبياد تتيح للطلاب المصريين تنمية مهاراتهم اللغوية وفتح أفاق رحبة في العمل باللغة الروسية , كما أنه يتيح لهم تكوين صداقات جديدة مع زملائهم في ذات المجال في الجامعات المصرية المختلفة .