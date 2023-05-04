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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مطاي يتابع التزام محطات الوقود والسائقين بالتسعيرة الجديدة

رئيس مدينة مطاي يتابع
رئيس مدينة مطاي يتابع التزام محطات الوقود والسائقين
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تابع المحاسب هشام فايز، رئيس مركز مطاي، اليوم الخميس، مدى انتظام العمل والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة التي تم اعتمادها، ورافقه خلال الجولة علي الكيال نائب رئيس المدينة وعبد الحكيم محمد مدير إدارة التموين.

وتبين التزام أصحاب المحطات بالأسعار الجديدة والتزام السائقين بالتسعيره وبالمرور على المواقف لمتابعه الحالة تلاحظ التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وتم وضع ملصقات للاسعار على محطات الوقود وتوزيع قائمة أسعار تعريفة الركوب الجديدة على المواطنين وانتظام العمل وعدم وجود أي تكدسات و أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفةالركوب يتم وقف خط السير فوراً واتخاذ اللازم قانوناً.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والدكتور محمد محمود نائب المحافظ بمتابعة محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بالمدينة والقرى ومراجعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

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أسعار تعريفة الركوب الجديدة متابعة محطات الوقود مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مدينة مطاي محافظ المنيا