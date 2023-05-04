ضبط شخصين حولا منزلا وسوبر ماركت إلى محطات بنزين في بورسعيد

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بقيادة محمد عوض، اليوم الخميس، شخصين حولا منزل وسوبر ماركت إلى محطات بنزين.

حيث رصدت الرقابة التموينية بقيادة محمد إبراهيم، مدير إدارة التجارة الداخلية، أحد المنازل بقرية الفتح بالجنوب قام صاحبه بوضع طرمبة ضخ بنزين أمام منزله الكائن أمام نفق محور 30يونيو، وبالتفتيش ضُبطت "تنكات" مدفونة داخل الأرض الزراعية بداخلها كميات كبيرة من المواد البترولية منها نوعيات سولار بكمية تقدر ب500 لتر وبنزين 80 بكمية وقدرها 1000 لتر حيث يقوم صاحب المنزل بتجميع المواد البترولية والاستيلاء عليها وبيعها لجمهور المستهلكين من خلال طرمبات ضخ متصلة بالتنكات، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جرى ضبط سوبر ماركت بداخله طرمبة بنزين بالكيلو 17 بدائرة الجنوب أيضًا، وجرى تشميع مسدس ضخ الطرمبة وايقافها عن العمل بمعرفة المهندسة جيهان شلبي، مدير مكتب مصلحة الدمغة والموازين، وتحرير محضر تجميع وإستيلاء على كميات من السولار وبنزين 80 وبيعها لجمهور المستهلكين من خلال طرمبة الضخ الموجودة أمام السوبر ماركت بدون ترخيص أو تصريح من الجهات الرسمية، وعدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة.