الصين: انتشار الناتو في آسيا والمحيط الهادئ يقوض الاستقرار في المنطقة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، خلال تعليقها على نية حلف شمال الأطلسي “الناتو” فتح مكتب في طوكيو، إن تقدم الحلف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ يقوض السلام والاستقرار بالمنطقة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، أوردت صحيفة "نيكي" نقلا عن ممثلين عن للحكومة اليابانية والناتو، أن الحلف ينوي فتح مكتب اتصال في طوكيو في عام 2024، بالتنسيق مع اليابان في المجال السيبراني والفضاء الخارجي وفي مجال مكافحة المعلومات المضللة.

وتابعت ماو نينج: "التقدم المستمر للناتو نحو الشرق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتدخل في شؤون المنطقة سيقوض بالتأكيد السلام والاستقرار في المنطقة".

ووفقا لها، سينجم عن مثل تلك الأعمال مواجهة بين التكتلات وهو ما سيؤدي إلى زيادة يقظة دول المنطقة.

وأضافت: "آسيا هي مكان يعمه السلام والاستقرار والتنمية المشتركة، لا يجوز أن تتحول إلى ساحة للصراع الجيوسياسي".