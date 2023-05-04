«آياتا»: 43% زيادة بالسفر في الشرق الأوسط و52% دوليا

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن نمو قوي في الطلب على السفر الجوي والسياحة لشهر مارس 2023.

قوال بيان للاتحاد اليوم، إن إجمالي حركة السفر في مارس 2023 ارتفعت بنسبة 52.4٪ مقارنة بشهر مارس 2022، وعلى الصعيد العالمي بلغت حركة السفر الآن 88.0٪ من مستويات مارس 2019، وارتفعت حركة السفر الداخلية لشهر مارس بنسبة 34.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الحركة المحلية لشهر مارس 2023 98.9٪ من مستوى مارس 2019.

وتابع: ارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 68.9٪ مقارنة بمارس 2022 حيث سجلت جميع الأسواق نموًا صحيًا، بقيادة شركات النقل مرة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبلغت نسبة الركاب الدولية المهاجرة 81.6٪ عن مستويات مارس 2019 بينما تجاوز عامل الحمولة عند 81.3٪ مستوى مارس 2019 بمقدار 10.1 %.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "انتهى الربع الأول من السنة بملاحظة قوية للطلب على السفر الجوي، كانت الأسواق المحلية قريبة من مستويات ما قبل الوباء منذ شهور، وبالنسبة للسفر الدولي، فقد تصدرت نقطتا مسار رئيسيتان: أولاً، زاد الطلب بنسبة 3.5 % مقارنة بنمو الشهر السابق، ليصل إلى 81.6٪ من مستويات ما قبل COVID، وقد أدى ذلك إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف في الطلب على شركات النقل في آسيا والمحيط الهادئ مع إعادة فتح الصين. وتتحسن الكفاءة حيث وصلت عوامل الحمولة الدولية إلى 81.3٪، والأهم من ذلك، أن مبيعات التذاكر للسفر المحلي والدولي تعطي كل مؤشر على أن النمو القوي سيستمر في ذروة موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي".

وحققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 283.1٪ في حركة السفر في مارس 2023 مقارنة بشهر مارس 2022، مما يواصل الزخم القوي منذ رفع قيود السفر في المنطقة، وارتفعت السعة بنسبة 161.5٪ وزاد عامل الحمولة 26.8 % إلى 84.5٪، وهو ثاني أعلى مستوى بين المناطق.

وسجلت شركات النقل الأوروبية زيادة في حركة السفر بنسبة 38.5٪ مقارنة بمارس 2022، وارتفعت السعة بنسبة 27.0٪، وارتفع عامل الحمولة 6.6 % إلى 79.4٪، وهو ثاني أدنى مستوى بين المناطق.

وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة السفر بنسبة 43.1٪ مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، وزادت السعة بنسبة 30.5٪ وارتفع عامل الحمولة 7.0 % إلى 79.4٪.

وارتفعت حركة شركات الطيران في أمريكا الشمالية بنسبة 51.6٪ في مارس 2023 مقابل فترة 2022. وزادت السعة بنسبة 34.0٪، وارتفع عامل الحمولة 9.8 % إلى 84.8٪، وهو أعلى معدل بين المناطق.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في حركة السفر بنسبة 36.5٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. وارتفعت السعة في مارس بنسبة 33.4٪ وارتفع عامل الحمولة 1.9 % إلى 82.8٪.

كما ارتفعت حركة مرور شركات الطيران الأفريقية بنسبة 71.7٪ في مارس 2023 مقارنة بالعام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة بين المناطق، وارتفعت الطاقة الاستيعابية لشهر مارس بنسبة 56.2٪ وارتفع عامل الحمولة 6.5 % إلى 72.2٪، وهو أدنى مستوى بين المناطق.