صور| السيطرة على حريق محدود جنوب الخارجة بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، على حريق محدود في حظيرة ماشية بقرية بولاق.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد باخماد حريق محدود في قرية بولاق جنوب مركز الخارجة دون خسائر بشرية أو في الأرواح.

تبين نشوب حريق في حظيرة ماشية بمنطقة بئر 5 بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة على مسافة 25 كم جنوب المركز بطريق الخارجة – باريس أسفر عن تفحم 4 نخلات وبعض النباتات دون خسائر بشرية أو في الأرواح.

انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداد ألسنة اللهب للمناطق المجاورة، وجاري حاليا أعمال التبريد وتحرير محضر بالحريق، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق لتحديد ملابساته وسبب اندلاعه.

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (1)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (2)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (3)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (4)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (5)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (6)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (7)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (8)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (9)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (10)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (11)

السيطرة على حريق محدود جنوب مركز الخارجة بالوادي الجديد (12)