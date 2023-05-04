إصابة شخصين في حريق مخلفات بطريق مصر أسيوط الزراعي

أصيب شخصين في حريق مخلفات بطريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمخلفات بطريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.