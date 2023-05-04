المرج 67 جنيها.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه للتر.

بلغت تعريفة الركوب من بورسعيد إلى المرج 67 جنيه، والإسماعيلية 26.5 جنيه، والسويس 52 جنيها، والزقازيق 52.5 جنيه، ودمياط 18 جنيها، والمنصورة 37 جنيها، والمحلة الكبرى 53.5، وطنطا 53.5، والإسكندرية 71.5 جنيه، فاقوس 44 جنيه، القنطرة غرب 22 جنيه، والمنزلة 24 جنيه.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن عقب اجتماعه مع الأجهزة المعنية لمناقشة تعريفة الركوب عن أنه لا زيادة في تعريفة الركوب الداخلية ببورسعيد لـ"السرفيس" والأجرة، بينما هناك زيادة تتناسب مع قرار زيادة سعر السولار في تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى.