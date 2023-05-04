حملات مكثفة بالمواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة في البحيرة.. صور

تشهد مراكز ومدن محافظة البحيرة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حملات موسعة ومشتركة من الوحدات المحلية والتموين والمرور ومشروع المواقف عقب زيادة تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف المحافظة .

وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره ٨.٢٥ جنيه للتر.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة التزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وعلى أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين ورفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

كما أهابت نائب محافظ البحيرة بالمواطنين فى حالة أى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الأرقام التالية:- 114 الخط الساخن

0453349447 او 0453356240 او 0453356397 فاكس أو محمول رقم 01119996050.