ads
الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

128.3 ألف طالب يؤدون امتحان العلوم والتربية الفنية بالصف الأول الاعدادى بالدقهلية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الخميس أداء ١٢٨ ألف و ٣٥٩ طالب وطالبة بالصف الأول الاعدادى امتحان الفصل الدراسي الثاني لمادتي العلوم والتربية الفنية بمدرستى محمد جمال سليم الاعدادية ومدرسة شجرة الدر الاعدادية ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

كما تفقد شعبان كنترول المدارس التى زارها، موجها بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات فى الشيت لينال كل طالب حقه، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وقال وكيل وزارة تعليم الدقهلية أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

كما نبه وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان.

IMG-20230504-WA0033
IMG-20230504-WA0033
IMG-20230504-WA0032
IMG-20230504-WA0032
IMG-20230504-WA0031
IMG-20230504-WA0031
IMG-20230504-WA0037
IMG-20230504-WA0037
IMG-20230504-WA0036
IMG-20230504-WA0036
IMG-20230504-WA0035
IMG-20230504-WA0035
IMG-20230504-WA0034
IMG-20230504-WA0034
الدقهلية تعليم الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم امتحان الفصل الدراسي الثاني