128.3 ألف طالب يؤدون امتحان العلوم والتربية الفنية بالصف الأول الاعدادى بالدقهلية

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الخميس أداء ١٢٨ ألف و ٣٥٩ طالب وطالبة بالصف الأول الاعدادى امتحان الفصل الدراسي الثاني لمادتي العلوم والتربية الفنية بمدرستى محمد جمال سليم الاعدادية ومدرسة شجرة الدر الاعدادية ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

كما تفقد شعبان كنترول المدارس التى زارها، موجها بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات فى الشيت لينال كل طالب حقه، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وقال وكيل وزارة تعليم الدقهلية أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

كما نبه وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان.

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