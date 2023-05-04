بعد 162 عامًا.. العثور على مقبرة تحت الماء في فلوريدا

الخميس 04/مايو/2023 - 07:16 ص

عثر فريق من العلماء على كنز تاريخي مدفون تحت الماء منتزه في ولاية فلوريدا الأمريكية، والذي يعتبر محمية طبيعية، بإشراف وزارة البيئة في البلاد.

وعثر العلماء على بقايا مستشفى ومقبرة من القرن التاسع عشر في المنتزه المائي نتيجة دراسات استقصائية بدأت منذ أغسطس (آب) 2022، على امتداد 259 كلم مربع، في إطار مشروع مشترك بين عدد من إدارات حكومية تابعة لوزارات بالسياحة والبيئة والآثار، مع مجموعة طلاب الدراسات العليا من جامعة ميامي.



ووفق بيان مشترك بين الجهات المعنية بالدراسة، تم تحديد موقع مقبرة "فورت جيفرسون بوست"، التي ضمت عددًا كبيرًا من المدافن، منها التي لا تزال بحالة جيدة، كقبر أحد عمال المحمية الذي قضى في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1861، وفقًا لما نقلته مجلة بيبول.

رفات جنود

تضم المقبرة المكتشفة رفات الجنود الأمريكيين الذي كانوا متمركزين في قاعدة "فورت جيفرسون" العسكرية، كما تضم جثامين العديد من المهندسين، موظفي الدعم وحتى السجناء وعائلاتهم، الذين كانوا يقيمون في تلك المنطقة لسنوات طويلة.



وحلّل العلماء أن تفشي العديد من الأمراض المعدية في تلك المنطقة آنذاك، تسبب في خسائر فادحة بين المقيمين، ما أسفر عن وفاة العشرات خلال ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، وهو ما أثبتته بقايا مواقع الحجر الصحي في أطلال المستشفى، عن سيطرة مرض الحمى الصفراء.



ووفقًا لتقرير "سي بي أس" أشار عالم الآثار البحرية جوش مارانو أن الاكتشاف يسلط الضوء على احتمالية وجود قصص غير غامضة، حيث تم استخدام المنطقة أيضًا كموقع لاستخراج الفحم البحري، ومرفق حجر صحي.