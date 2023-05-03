خالد جلال يجتمع بمديري الفرق الفنية لاستكمال خطة البيت الفني للمسرح

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء بمسرح السلام، مع مديري الفرق المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك بعد النجاح الذي حققته عروض البيت الفني للمسرح، والتي تضمنها المؤتمر الذي عقد مطلع العام الجاري تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد".

جاء الاجتماع لمناقشة العملية الإنتاجية الخاصة باستكمال الخطة التي تم الإعلان عنها، وإزالة كافة العراقيل التي تواجه إنتاج هذه العروض، ومواعيد تقديم هذه الأعمال خلال الفترة القادمة وصولا إلى عروض عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تسهيل الموضوعات الإدارية التي من شأنها الإسراع في عملية إنتاج هذه العروض، كما تم الإطلاع على تقييم الأعمال التي سبق عرضها من حيث ما حققته من إيرادات ومدى ما حققته من إقبال جماهيري.

وأكد المخرج خالد جلال، الهدف من هذه الاجتماعات هو تحقيق التواصل المباشر مع السادة مديري الفرق لتحقيق أقصى حالة إبداعية مسرحية ممكنة، واستغلال حالة الزخم الفني الذي تشهده مسارح الدولة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الدكتورة نيفين الكيلاني بتفعيل الحراك المسرحي، وإتاحته للجمهور لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية الذي تعمل وزارة الثقافة على تحقيقه.

حضر الاجتماع مديرو الفرق الفنية وهم: الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، والفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، والفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، والفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة، والفنان سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، والمخرج محمد متولي مدير مسرح الشمس، والفنان عادل الكومي مدير المسرح القومي للأطفال، والفنان محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، والفنان عصام الشويخ مدير مسرح الساحة.

