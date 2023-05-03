بلينكن تعليقًا على محاولة اغتيال بوتين: نأخذ أي شيء من الكرملين بـ"عين الريبة"

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على الكرملين فيما يتعلق بمحاولة أوكرانيا توجيه ضربة بطائرة بدون طيار لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: "أي شيء من الحكومة الروسية يجب أن يؤخذ (بعين الريبة)".

وأضاف بلينكن - في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - أنه لا يستطيع التحقق من صحة التقارير المتعلقة بمحاولة هجوم أوكراني على الكرملين، لكن يجب أن يشكك المراقبون في تصريحات الحكومة الروسية.

وتابع: "لا يمكنني التحقق من صحتها بأي شكل من الأشكال، نحن ببساطة لا نعرف. ثانيًا، أود أن آخذ أي شيء يخرج من الكرملين بعين الريبة".

ومن جانبها، نفت أوكرانيا تصريحات الكرملين بأنها أرسلت طائرات مسيرة لمهاجمة الرئيس الروسي.