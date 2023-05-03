محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول أمام فولهام بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فولهام، في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول، اليوم الأربعاء، فولهام على ملعب أنفيلد في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول، ويعاونه في الخط الهجومي الأوروجوياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياز.

ويتطلع صلاح لتسجيل هدفين في شباك فولهام، ليصل إلى 100 هدفًا مع الحمر على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات.

ويمتلك محمد صلاح في رصيده 28 هدفًا خلال الموسم الجاري 2022-2023 في مختلف البطولات، لذا يحتاج محمد صلاح لتسجيل ثنائية في مرمى الفريق اللندني، ليصل إلى هدفه رقم 30 في جميع المسابقات للموسم الرابع من أصل 6 مواسم خاضها مع ليفربول.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أندرو، تسيميكاس

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، ويأتي فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.