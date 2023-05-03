السفير الألماني بمصر يؤكد التزام بلاده مع شركائها بالدفاع عن حرية الصحافة

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، أهمية الإعلام المستقل والتعددي بالنسبة للاستقرار والتعايش في المجتمع، حيث يقوم الصحفيون باستقصاء الأشياء وإلقاء الضوء وتحفيز النقاشات ومن ثم يعملون على ضمان حقنا في الحصول على المعلومات وتكوين الرأى ويساهمون إسهاما لا غنى عنه في الحوار والتفكير وتفتق القدرات.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأضاف فرانك: على أن العاملين في مجال الإعلام يتعرضون للأسف لضغوط متزايدة في أنحاء كثيرة من العالم، ومن ثم فإنه من غير المقبول أن يتم ترهيبهم أو تهديدهم أو الاعتداء عليهم بسبب أعمالم ذات الأهمية المحورية.

وأكد فرانك أن حرية الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحق في حرية التعبير كأساس لمجتمع مستقر. وعليه فإن ألمانيا تلتزم بشدة مع شركائها بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين. ونحن نقف إلى جانب كل أولئك الذين يدافعون عن هذه المبادئ في مصر وفي جميع أنحاء العالم .