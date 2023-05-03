بالفيديو.. الإفتاء: الله أباح لنا تناول ذبائح أهل الكتاب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل مفاداه أنا مقيم في دولة أوروبية تقوم بصعق المواشي هل يجوز لي الأكل منها؟، قائلا: "فى مثل هذا نرجع لمن المشرف على الذبح، هل هو مسلم أو من أهل الكتاب مسيحى أو يهودى، فإن كان مسلم فهو مأمور أن يذبح على الشريعة الإسلامية، وإن كان كتابيا فالله سبحانه وتعالى أباح لنا الأكل من ذبائح أهل الكتاب، فيما هو من جنس ما يذبح فى الشرع الإسلامي".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الإمام بن العربى المالكى، يقول إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا للمسلمين طعام أهل الكتاب ولم يشترط علينا طريقة ذبحهم، ولذلك فأخذ كثير من الفقهاء خاصة فى العصور الحالية، إنه لا مانع من تقليد ابن العربى فيما ذهب إليه".



واستكمل: "كانت السيدة عائشة تقول يأتينا الطعام من أهل الكتاب فماذا نفعل فيه، فقال صلى الله عليه وسلم، كلوا وسموا".

