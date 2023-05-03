الرئيس الأوكراني: لم نستهدف بوتين.. ونقاتل على أراضينا ببسالة

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، ضلوع بلاده في محاولة استهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال وجوده في مقر عمله بالكرملين باستخدام طائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية في محيط الكرملين الروسي.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لا تستهدف الرئيس بوتين أو حتى موسكو وأن القوات الأوكرانية تقاتل ببسالة على أراضيها لإيقاف التوغل الروسي في أوكرانيا، قائلا: “لم نهاجم بوتين بل نتركه للمحاكمة”.

وشدد زيلينسكي خلال تصريحات صحفية له اليوم بعد واقعة استهداف الكرملين بوسط موسكو، على أهمية الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تحقق الانتصار على الجانب الروسي في أوكرانيا.

وكان الادعاء العام الأوكراني قد أعلن اليوم وقوع 16 قتيلا بقصف روسي "كثيف" على منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، بعد دقائق من إعلان الكرملين محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.