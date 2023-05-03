نائب رئيس حزب حماة الوطن: الحوار الوطني مرحلة جديدة في الدولة الحديثة

تقدم اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، والأكاديمية الوطنية للتدريب، على جهودهما لخروج جلسات الحوار الوطني بشكل لائق خلال الفترة الماضية.



وأكد العوضي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار، أن الحوار الوطني يمثل مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية الحديثة، وأنه يعيد وحدة الصف دون إقصاء لأي طرف.



وشدد على أن مصر تحتاج إلى تكاتف الجميع في هذه المرحلة، موضحًا أن الحزب عكف خلال الفترة الماضية، على تشكيل لجان متخصصة في كافة المجالات لإعداد الرؤية المطلوبة، وعقد عشرات الجلسات لمناقشة كافة القضايا التي يهتم بها المواطنون، والتي تشكل كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين بالجمهورية الجديدة.